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Образцовому ансамблю танца "Белорусочка" - 35!

35 сезонов в танцах. Юбилей участники образцового ансамбля "Белорусочка" встретили на сцене. Дату коллектив отметил масштабным концертом. В основе репертуара национальные танцы нашей страны: полька, "Лявониха", "Крыжачок", "Чарот". Младшему участнику коллектива нет и шести лет, но на сцене дети ощущают себя уверенно.

Бессменный руководитель "Белорусочки" - режиссер и балетмейстер Ирина Богданович. Под ее руководством коллектив стал лауреатом республиканских и международных фестивалей и конкурсов.