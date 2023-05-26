Образцовому ансамблю танца "Белорусочка" - 35!

35 сезонов в танцах. Юбилей участники образцового ансамбля "Белорусочка" встретили на сцене. Дату коллектив отметил масштабным концертом. В основе репертуара национальные танцы нашей страны: полька, "Лявониха", "Крыжачок", "Чарот". Младшему участнику коллектива нет и шести лет, но на сцене дети ощущают себя уверенно.