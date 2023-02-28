Образцовый ансамбль танца "Ровесник" отмечает день рождения

Познакомить с народным танцем более 10 тысяч ребят, побывать с гастролями на всех континентах и стать настоящим хореографическим брендом страны - так за 65 лет в искусстве преуспел этот заслуженный любительский коллектив. Образцовый ансамбль танца Республиканского дворца профсоюзов "Ровесник" отмечает день рождения. Гримерку с инициалами этой команды можно найти на любом государственном празднике - от Дня Независимости до Дня народного единства. Сегодня со сцены под аккомпанемент оваций расскажут свою историю, начиная с 1958 года и основателя коллектива народной артистки БССР Марины Бельзацкой, до сезона 2023, поделятся секретом творческого долголетия.

Правдивые рецензии, которые про "Ровесник" можно услышать не только в день рождения. Такой портрет заслуженных ежедневно пишется за кулисами. Образ собирательный - за воспитание молодого поколения исполнителей здесь отвечают сразу 6 балетмейстеров, танцуют 5 сотен человек. Ангажируют в народники с 4 до 18. Правда, есть примета, говорят, "Ровесник" - это навсегда. Сегодня партия худрука официально делегирована Елизавете Богдановой, выпускница Университета культуры и искусств, здесь образцовых 24 сезона, начинала как танцор, следом гранд батманом в педсостав.

Люблю "Ровесник", безумно люблю. Конечно, потому что это коллектив, где выросла я, с азов, с 8 лет. Потому что, вы знаете, всегда про "Ровесник" говорили, куда бы мы ни пришли, независимо за границу мы приехали на гастроли, либо пришли выступать на концертную площадку, всегда про "Ровесник" говорят: пришел интеллигентный коллектив. Вот это слово "интеллигентный" всегда говорят про нас. Знают, что пришел "Ровесник", значит, все стоят ровненько, за кулисами никто не скажет ни слова. Елизавета Богданова, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива образцового ансамбля танца "Ровесник" Федерации профсоюзов Беларуси

Это первый детский танцевальный коллектив, получивший гордый титул "заслуженный". В копилке регалий и специальная премия Президента деятелям культуры и искусства. Мелькают на танцевальных радарах и как команда конкурсная. Только за минувший сезон "Ровесник" стал лауреатом первой степени четыре раза и дважды взял Гран-при. Балансируют в плотном концертном графике, дают 140 выступлений в год, ловят овации на европейских турне, сегодня гастрольный фокус на Беларусь.

"Ровесник" - это современник, можно так сказать. Т.е. мы должны быть актуальны, мы должны быть современны независимо от возраста. 100, 60, 200 - пусть будет всегда "Ровесник". Татьяна Семченко, заслуженный деятель культуры Беларуси, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива образцового ансамбля танца "Ровесник" Федерации профсоюзов Беларуси (1998-2022 гг.)

В репертуаре "Ровесника" стилизованные танцы и хореографические композиции. Экспериментируют не только с народными па и эстрадой, пробуют себя в модерне и джазе. До некоторых партий здесь буквально нужно дорасти. Мечта каждой станцевать танго "Розы", в танцах не только девушки, парни стремятся выйти на сцену в номере "Кавали".

Это самый мужской танец, можно сказать, там очень много трюков различных, которые не каждый человек сможет подарить. Благодаря нашим преподавателям и усердной подготовке мы умеем делать различные трюки. Тимофей Новиков, воспитанник заслуженного любительского коллектива образцового ансамбля танца "Ровесник" Федерации профсоюзов Беларуси

"Ровесник" как второй дом, нашли вот кучу замечательных друзей. Это непередаваемые эмоции. Антон Каретко, воспитанник заслуженного любительского коллектива образцового ансамбля танца "Ровесник" Федерации профсоюзов Беларуси

Я очень рад, что благодаря родителям я попал в этот замечательный коллектив и пробыл там 13 лет. Выпускной уже был у нас в прошлом году, а сейчас мы, так сказать, помогаем нашему коллективу. Лично захотел остаться до юбилея. 65 лет исполняется нам, захотел еще раз станцевать на этой сцене. Артем Еременко, воспитанник заслуженного любительского коллектива образцового ансамбля танца "Ровесник" Федерации профсоюзов Беларуси

Гранд-вечер на родной сцене Дворца профсоюзов. С этими подмостками образцовый практически ровесник. Сегодня вспоминают каждого, кто приукрасил хореографическую лексику коллектива за 65 сезонов в танцах. Цифры новые, а вот творческая мантра неизменна - транслировать национальный код страны из поколения в поколение. Следующая остановка - платиновый юбилей.