Обрели долгожданное спокойствие - семья оставила все в Европе ради жизни в Беларуси

Не нужно быть экспертом, чтобы оценить, как изменилась жизнь в Беларуси за последние годы. Это отмечают и граждане других стран. Уже с начала 2024-го более 32 с половиной тысяч европейцев воспользовались безвизовым въездом в нашу страну. Из них большая часть - литовцы. Белорусское направление выбирают и для постоянного места жительства.

Герой следующего сюжета не жил в родной стране больше 30 лет. А 4 года назад переехал в Беларусь. Работает на себя и несколько раз в диалоге упоминает, что именно в нашей стране обрел долгожданное спокойствие. Репортаж Елизаветы Синяк о семье, которая оставила все в Европе ради жизни в Беларуси.

Нелли родом из Витебска. В юности свое большое плавание начала с флота - в Ростове окончила Морскую школу. После училась на штурмана. А Даниэле - дизайнер-конструктор из Милана. Но в родной стране не живет уже больше 30 лет.

Мы переехали из Германии сюда 4 года назад. Жила я там 2 с половиной года, муж - 25 лет. Там очень тяжело, другой менталитет. Чего-то не хватало душе - может подруг, может общения с людьми, природы, нашей свободы, лес, грибы. Я стала мужу говорить, что хочу назад, что мне там плохо. Собрались, продали все, что было, переехали. Нелли Орлова, жительница г. Витебска

Не жалею, что переехал, потому что в Беларуси чувствую свободу. Здесь работаю сам на себя и занимаюсь тем, что нравится. Даниэле Паньончелли, переселенец из Италии

Домашняя кухня, сауна, рыбалка, активный отдых. У пары агроусадебный бизнес. Принимают гостей на берегу озера в агрогородке Мошканы под Витебском.





Муж у Нелли любитель порисовать, признается она, но больше он увлекается поделками из дерева.

"Фигурки, поделки его вдохновляют, нравится. Когда людей нет, время свободное, едем в лес. В лесу заряжаемся. Он какие-то кочерыжки ищет, пенечки, домой тащит, чтобы мастерить", - рассказывает супруга.

Первым изделием Даниэле был ночник. А сегодня на территории всей усадьбы расположились деревянные шедевры с подписью "сделано руками итальянца".

Благодаря Нелли взаимная любовь случилась и с Беларусью.

Даниэле рассказал, что ему нравится, что в у нас в стране сохраняют культуру и традиции.

"В Европе (Германии и Италии) это все теряется, - отмечает он. - Природа здесь изумительна, что летом, что зимой. Когда я жил в Германии и в Италии, представлял жизнь в Беларуси совсем по-другому: много бедных, одним словом, отсталая страна, но сейчас смотрю на города, на людей, как они одеты - оказалось совсем по-другому".

Видимо европейская политика такая - преподносить, что мы никакие, рассуждает Нэлли. "Если вы поедете сейчас в Италию, Францию, Испанию, Грецию, отдых отдыхом, но эта чистота белорусская очень бросается в глаза. Там сейчас этого нет: иммигранты, мусор, грязь, беспредел", - говорит она.

Мне нравится политика Беларуси. Если люди идут, народ выбирает, нет митингов, значит, все работает, соблюдаются законы. В Италии и в Германии в последнее время наоборот. 30 лет назад жизнь в Италии была хорошей. Сейчас это абсолютно другая страна. К сожалению, все изменилось не в лучшую сторону. Даниэле Паньончелли

У семьи в планах построить курятник, а еще сделать зону отдыха для ночи, под звездами, под гитару, мечтает Нелли Орлова.

Жизнь в Беларуси Даниэле Паньончелли описывает одним словом - спокойная.

Красота нашей природы, гостеприимство, низкие цены, отдых для разных категорий туристов. Такие картины о нашей стране, к сожалению, не рисует европейская политика.