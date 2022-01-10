Обрушение моста в Минске: среди версий - служебная халатность

Уголовные дела возбуждены после обрушения моста на Немиге в столице по статьям "Служебная халатность" и "Нарушение проектов строительно-монтажных работ". Об этом сегодня проинформировал Следственный комитет. Создана следственная группа, проводятся допросы должностных лиц обслуживающих организаций. Планируется назначение комплексных технических и иных экспертных исследований.