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Обрушение моста в Минске: среди версий - служебная халатность

Уголовные дела возбуждены после обрушения моста на Немиге в столице по статьям "Служебная халатность" и "Нарушение проектов строительно-монтажных работ". Об этом сегодня проинформировал Следственный комитет. Создана следственная группа, проводятся допросы должностных лиц обслуживающих организаций. Планируется назначение комплексных технических и иных экспертных исследований.

Ночью 8 января обрушилась часть путепровода на проспекте Победителей. В результате происшествия никто не пострадал. Сразу после ЧП приняты все необходимые меры - ГАИ ограничила движение пешеходов и транспорта, работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты арматуры обрушенных конструкций и цементно-бетонной смеси, техническая и проектная документация.

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