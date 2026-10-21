Общая память и сотрудничество: делегации из Китая почтили героев Брестской крепости

Краткий пересказ от ИИ

В Бресте 21 октября проходит второй день белорусско-китайского форума "Партнерство и путешествия без границ": в мероприятии участвуют делегации из нескольких провинций КНР.

Программа открылась символичным маршрутом Победы. Гости начали свой путь от главного входа в Брестскую крепость - монументальной "Звезды" - и направились к площади Церемониалов. По дороге участники увидели выразительную скульптурную композицию "Жажда", выставку исторической военной техники и замершие в безмолвии руины Белого дворца.



В память о героях, стоявших насмерть на этой земле, прошла минута молчания, после чего к подножию Вечного огня легли живые цветы.

Беларусь и Китай поддерживают друг друга в сохранении исторического и культурного наследия. А мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" тесно сотрудничает с китайскими музеями.

Тиньвей Ли, член правления ассоциации поддержки частного бизнеса (Китай):

"Брестская крепость - это очень важное место для белорусов и для нас тоже. Я сам пару лет назад учился в Бресте и принимал участие в памятных мероприятиях, связанных с Великой Отечественной войной. Впечатления всегда особенные, поистине место скорби, туристам из Китая есть что посмотреть и соприкоснуться с историей".

Гости из Китая также посетили экскурсии в цитадели мужества, осмотрели памятник архитектуры XIII века в Каменце (Белую вежу) и знаменитую Беловежскую пущу.