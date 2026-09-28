Общее дело: как минчане объединились ради благоустройства своих дворов

Объединяться ради общего дела, когда результат - это комфорт и красота места, в котором живешь. Именно так поступили жильцы домов по улице 50 лет Победы в Минске. Вместе они смогли благоустроить свои дворы и сдружиться.

Более ста видов растений, самодельные плетеные корзинки, деревья и туи - всю эту красоту наводят сами жильцы. Общее дело объединило. Говорят, стали не просто хорошими соседями, а большой семьей.

Ирина Николаевна вместе с супругом переехала в этот дом 23 года назад и всегда мечтала о небольшом саде под окнами. Но территория общая, и для начала нужно было согласовать идею с соседями. Ее предложение поддержали все. Начинали с малого: сначала можжевельник, туи, после - пара кустиков роз.

Ирина Григоренко, жительница Минска:

"Кто-то из соседей помогал, например, на клумбе. Кто-то приносил растение".

Общее дело объединило всех жильцов дома. По выходным соседи собираются вместе: наводят порядок, высаживают растения и наслаждаются не только результатом труда, но и приятным общением.

Юрий Жданович, житель Минска:

"Мы помогали, чем могли. Что-то покупали, что-то привозили, что-то садили. И постепенно все это превратилось в маленький оазис, который действительно нас подружил, объединил. Есть возможность выйти, посидеть, пообщаться, поговорить".

В соседнем дворе дружба началась с детской площадки. Жильцы подали заявку в ЖКХ, дождались разрешения и помощи специалистов. А затем вышли на благоустройство настоящей командой. Кто-то принес доски, кто-то инструменты. Высадили деревья и кустарники, чтобы двор стал уютным.

Проект - пример активной гражданской позиции. В результате на площадке появилось современное игровое оборудование.

Николай Буйнич, житель Минска:

"Родители с детками здесь собираются. И все эти моменты, конечно же, объединяют людей, формируют какие-то общие интересы. Понимание, что все это нужно сохранить, приумножить".

Такие дворы, как на улице 50 лет Победы, - лучшее свидетельство того, что сила в единстве. И начинается оно не с больших решений, а с малого: с куста роз под окном, с доски, принесенной для общей площадки, с желания сделать свой двор, свой город, свою страну лучше - вместе.