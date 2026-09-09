Общественно-политический марафон "Беларусь адзіная": как звучит голос молодежи в регионах

Единство - сознательный выбор и залог счастливого будущего каждого белоруса. Масштабный общественно-политический марафон "Беларусь адзіная" с каждым днем охватывает все большее количество участников из разных уголков страны. В роли спикеров - лидеры молодежных объединений. В 2026 году у информационно-просветительского проекта новый формат.

Стремление к консолидации у белорусов заложено на генетическом уровне. О том, что вместе создавать сильную и независимую Беларусь возможно только опираясь на внутреннюю сплоченность, говорили на встрече в Поставском колледже, это одна из ярких точек патриотического маршрута "Беларусь адзіная".

Вместо привычных лекций - формат в стиле "равный учит равного" без скучных формулировок. В роли спикеров сверстники: молодые активисты, волонтеры и спортсмены.

Павел Гордеюк, лектор Белорусского общества "Знание":

"Помимо истории, которая сегодня будет преподаваться, мы обсудим наши общие планы на жизнь. Уже исходя из того, как пройдет встреча в этом городе и во всех остальных, как всю нашу молодую команду встретят по всей стране, я думаю, акция получит какое-то продолжение. Голос молодежи будет услышан и в ближайший год в более масштабных форматах".

"Для меня это уникальная возможность напомнить: все, что мы сегодня имеем, - это результат труда наших предков, родителей. Мы должны это сохранять и приумножать достижения нашей страны. Наш Президент всегда точно подчеркивает, что наше самое главное достижение - это то, что мы сохранили суверенную и мирную страну", - отметила вторая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Татьяна Марчук.

Единство - не просто общая история, еще и способность вместе развиваться, сохранять мир и уважение к наследию. Такие тезисы звучали во время неформального диалога в Речицком государственном педагогическом колледже.

"Единство - это основа всего, основа мирного и процветающего будущего нашей страны. Ведь если мы вместе, мы сила, нас не сломить", - отметила учащаяся Речицкого государственного педагогического колледжа Анастасия Астапенко.

Главная цель патриотического марафона - не просто вспомнить уроки прошлого, а объединившись, определить вектор развития независимого государства. Через увлекательный исторический экскурс и интерактив говорили о значении Дня народного единства, историческом пути Синеокой и ценностях, которые лежат в основе общенационального согласия.

Доверительный диалог состоялся и в Речицком государственном техническом колледже.

Марта Шимулевич, лидер молодежного крыла ОО "БСЖ" ОАО "АСБ Беларусбанк":

"C аудиторией мы знакомы не были и переживали, как нас воспримут, как мы отработаем материал, будет ли у ребят заинтересованность. Но с первых минут встречи мы поняли, что встреча пройдет успешно".

"Встреча была прекрасная, атмосфера хорошая. Для меня патриотизм - это моя Родина, моя страна", - поделился учащийся Речицкого государственного технического колледжа Дмитрий Костин.

"Беларусь адзіная" охватит 25 городов во всех регионах страны и 32 колледжа. Завершится патриотический проект масштабным форумом в Минске 17 сентября в День народного единства.