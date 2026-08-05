Общий намолот зерна с учетом рапса в Беларуси превысил 5,29 млн т

Аграрии Беларуси намолотили зерновых с учетом рапса 5 млн 291 тыс. т, и это почти на 2 млн больше, чем в этот же день прошлого года. Культур на зерно (без учета кукурузы) убрали с 60 % площадей.

Брестская область приближается к полуторамиллионному рубежу. На счету хлеборобов Минской области 1 млн 246 тыс. т зерна нового урожая. Гродненский регион вот-вот преодолеет важную отметку в 1 млн т. Вклад в общий каравай Гомельской и Могилевской областей - 751 тыс. т и 554 тыс. т соответственно. В Витебском регионе намолотили без малого 400 тыс. т зерна.