Общая протяженность главной велодорожки Минска составляет почти 27 км

Извилистые маршруты, стоянки и специальные гаражи. Двухколесный сервис - тренд сезона! Главная велодорожная сеть начинается на пересечении МКАД и водохранилища Дрозды, а заканчивается у Чижовки. Трасса проходит через весь Минск. Общая протяженность почти 27 километров. Вдоль маршрута расположены пункты ремонта, где можно подкрутить гайки, накачать или поменять колесо и поджать цепь.