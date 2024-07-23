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Общая протяженность главной велодорожки Минска составляет почти 27 км

Извилистые маршруты, стоянки и специальные гаражи. Двухколесный сервис - тренд сезона! Главная велодорожная сеть начинается на пересечении МКАД и водохранилища Дрозды, а заканчивается у Чижовки. Трасса проходит через весь Минск. Общая протяженность почти 27 километров. Вдоль маршрута расположены пункты ремонта, где можно подкрутить гайки, накачать или поменять колесо и поджать цепь.

Главную велосипедную магистраль столицы открыли в 2009 году. За 60 минут маршрут проезжает около полутысячи человек. В числе самых популярных - Минск-Раубичи и дорожка возле Цнянского водохранилища.

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