Общегородская ярмарка развернется завтра у "Чижовка-Арены"

Осенние ярмарки продолжаются! Запасти сезонные фрукты и овощи можно сегодня на торговых площадках в Октябрьском, Московском, Партизанском и Первомайском районах. Они проходят в мини-формате. А вот общегородская ярмарка у "Чижовка-Арены" развернется завтра. По доступным ценам можно будет приобрести не только "сезонные витамины". На площадке представлены широкий ассортимент и другой продукции: домашние заготовки, рыба, мясные изделия и посадочный материал. А для ветеранов, инвалидов и покупателей старше 70 лет организуется бесплатная доставка



А у Дворца спорта овощи и фрукты можно будет приобрести в следующие выходные - 19 и 20 октября. Всего же в Минске запланировано почти 160 ярмарок. Адреса всех торговых площадок и время работы - на сайте Мингорисполкома.



