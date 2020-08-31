Общегородской праздник прошел в Могилеве

Общегородской праздник с презентацией учреждений дополнительного образования, культуры, спорта прошел в Могилеве. Организаторы предложили школьникам почувствовать себя акробатами, записаться в кружки по интересам, чтобы научиться рисованию, лепке и даже вязанию. А дети в свою очередь презентовали свои увлечения и способности. Немало зрителей собрали площадки спасателей и дорожной милиции. Они подготовили для детей интерактивный урок безопасности.



