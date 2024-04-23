Общение с самым молодым делегатом на 7-м Всебелорусском народном собрании

Меня переполняет ответственность перед своим Жабинковским районом. Также я буду представлять свою родную область. Я осознаю важность этого события. Хотелось бы уделить внимание именно спортивной деятельности в нашей стране. База у нас очень достойная. По Брестской области даже республиканского уровня, где проходят очень серьезные соревнования. Мы должны развивать все виды спорта.Также хочется сказать, что именно спорт должен быть всегда вне политики.

Максим Журавлев, студент 1-го курса Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина