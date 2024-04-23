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Общение с самым молодым делегатом на 7-м Всебелорусском народном собрании
146 делегатов от Брестской области примут участие в 7-м Всебелорусском народном собрании. Это представители разных сфер деятельности: сельского хозяйства, образования, промышленности и не только.
Самый молодой из них - 18-летний Максим Журавлев. Его избрали от Жабинковского районного Совета депутатов. У молодого человека активная гражданская позиция. Несмотря на юный возраст, ему уже доверяют и в нем уверены.Максим - мастер спорта и трехкратный чемпион Беларуси по боксу, участвовал в соревнованиях разного масштаба, отличник, учится в университете имени Пушкина в Бресте на факультете физического воспитания. На Всебелорусском народном собрании будет представлять прежде всего интересы молодежи.
Меня переполняет ответственность перед своим Жабинковским районом. Также я буду представлять свою родную область. Я осознаю важность этого события. Хотелось бы уделить внимание именно спортивной деятельности в нашей стране. База у нас очень достойная. По Брестской области даже республиканского уровня, где проходят очень серьезные соревнования. Мы должны развивать все виды спорта.Также хочется сказать, что именно спорт должен быть всегда вне политики.
24 апреля с утра все делегаты юго-западного региона направятся единой колонной в Минск на Всебелорусское народное собрание.
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