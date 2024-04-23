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Общереспубликанская молодежная ярмарка вакансий проходит в Беларуси

В Беларуси проходит масштабная ярмарка для молодежи. По 26 апреля у ребят есть возможность найти себе подработку на летние каникулы, а будущим выпускникам - первое место труда. В общереспубликанском мероприятии в этом году принимает участие порядка 2,5 тыс. нанимателей, представляющих различные сферы деятельности. Число предлагаемых вакансий превышает 25 тыс. Кроме того, молодые белорусы могут пройти собеседование с работодателями, получить консультации и профессиональное тестирование для выбора карьерной траектории.

Подробная информация о локациях и времени проведения ярмарок размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты. В этом году на организацию временной трудовой занятости молодежи предусмотрено более 13 млн рублей. Основная часть средств пойдет на оплату труда. Остальные же - на приобретение спецодежды и инструмента.

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