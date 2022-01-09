3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Общественная приемная при Совете Республики продолжит работу 10 января
Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики Национального собрания Беларуси по обсуждению изменений и дополнений Конституции. В понедельник 10 января встречу с гражданами проведут председатель Совета Республики Наталья Кочанова и заместитель председателя Леонид Заяц.
В целом обращения граждан в общественной приемной будут принимать трижды в неделю - каждые понедельник, среду и пятницу. Время работы с 11:00 до 17:00. Прийти можно лично по адресу: улицаКирова, 47 либо обратиться по телефону.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе