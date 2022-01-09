Общественная приемная при Совете Республики продолжит работу 10 января

Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики Национального собрания Беларуси по обсуждению изменений и дополнений Конституции. В понедельник 10 января встречу с гражданами проведут председатель Совета Республики Наталья Кочанова и заместитель председателя Леонид Заяц.



В целом обращения граждан в общественной приемной будут принимать трижды в неделю - каждые понедельник, среду и пятницу. Время работы с 11:00 до 17:00. Прийти можно лично по адресу: улицаКирова, 47 либо обратиться по телефону.