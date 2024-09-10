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Общественно-политическая акция "Беларусь адзіная" прошла в Новополоцке

Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная" продолжает путешествие по стране.

Во вторник, 10 сентября, оживленная диалоговая площадка состоялась в Новополоцке. Спикеры и гости из разных уголков севера страны обсудили истоки и перспективы белорусской модели развития. В аудитории собрались студенты, учителя, врачи, представители нефтеперерабатывающей промышленности. Все они едины во мнении: только вместе мы можем сделать жизнь в нашей стране еще лучше.

День народного единства обрастает новыми смыслами. Тут единство не только в осознании себя как белорусского народа в истории, тут и единство современного социально-политического развития, тут и единство устремления в будущее - а что завтра, а что послезавтра? Отвечая на эти вопросы честно и искренне, мы и формируем будущее.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости"

О достижениях градообразующих предприятий Новополоцка рассказали на интерактивной выставке. Здесь же свои проекты представили студенты.

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