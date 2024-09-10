Общественно-политическая акция "Беларусь адзіная" прошла в Новополоцке

День народного единства обрастает новыми смыслами. Тут единство не только в осознании себя как белорусского народа в истории, тут и единство современного социально-политического развития, тут и единство устремления в будущее - а что завтра, а что послезавтра? Отвечая на эти вопросы честно и искренне, мы и формируем будущее.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости"