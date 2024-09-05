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Общественно-политическая акция "Беларусь адзіная" стартовала в Солигорске
В преддверии Дня народного единства в стране проходит общественно-политическая акция "Беларусь адзіная". Старт дали сегодня в Солигорске. Говорили о мирном развитии страны, истоках и перспективах. Подробности у Катерины Стрехи.
Акция "Беларусь адзіная"
В солигорском Дворце культуры на масштабной диалоговой площадке собрались почти 700 человек. Это представители крупнейших общественных организаций и политических партий, идеологический актив Минской области и, конечно же, молодежь. Запретных тем сегодня не было. Говорили о геноциде белорусского народа, о 30-летии института президентства, об успехах страны в год качества и, конечно же, о традиционных белорусских ценностях. Было огромное количество предложений, инициатив, и, что важно, обсуждение не ограничивается лишь рамками диалоговой площадки. Оно продолжится в трудовых и учебных коллективах.
Президент Республики Беларусь, выступая в Витебске перед студентами витебских вузов, сказал, что такой сложной обстановки вокруг границы нашей страны, как сейчас, не было никогда за все эти 30 лет независимости и суверенитета. И задача наша - сплотиться для того, чтобы сохранить мир на нашей земле, мир по нашим границам, для того, чтобы способствовать мирному регулированию конфликтов, которые, к сожалению, сейчас разгорелись. Сделать это можно, только если мы будем честно, откровенно анализировать обстановку внешнюю, внутреннюю
Мы видим, что страны коллективного Запада активно пытаются наращивать военную группировку на наших границах. Это касается и западных границ, на территории Польши, на территории стран Балтии и одновременно идет сосредоточение сил и средств на территории Украины. Мы входим в фазу очень плотной, очень такой сложной информационно-психологической войны, которая пытается развязать сейчас коллективный Запад против нас. Естественно, в рамках нашего мероприятия мы в том числе обозначим основные моменты, которые необходимо в первую очередь нашей молодежи видеть, понимать, для того, чтобы не стать жертвой различных манипуляций со стороны Центров психологических операций НАТО и Украины.
Акция "Беларусь адзіная" - это не только диалог в аудиториях, еще выставки и другие интерактивные площадки.
Лекционные марафоны на этом не заканчиваются. Они охватят другие уголки Синеокой, в том числе Новополоцк, Могилев, Мозырь и другие города. Ну а сама акция завершится к 17 сентября, ко Дню народного единства.
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