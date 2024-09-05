Общественно-политическая акция "Беларусь адзіная" стартовала в Солигорске

Президент Республики Беларусь, выступая в Витебске перед студентами витебских вузов, сказал, что такой сложной обстановки вокруг границы нашей страны, как сейчас, не было никогда за все эти 30 лет независимости и суверенитета. И задача наша - сплотиться для того, чтобы сохранить мир на нашей земле, мир по нашим границам, для того, чтобы способствовать мирному регулированию конфликтов, которые, к сожалению, сейчас разгорелись. Сделать это можно, только если мы будем честно, откровенно анализировать обстановку внешнюю, внутреннюю

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества "Знание"