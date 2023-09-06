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Общественно-политический марафон "17 граней единства" стартовал в Дзержинске
О национальных идеях говорили сегодня участники общественно-политического форума "17 граней единства". В Дзержинске дан старт марафону, название которого выбрано неслучайно. Ко Дню народного единства акция побывает в 17 городах Беларуси. Спикеры - активисты партии "Белая Русь", но присоединиться может каждый. Главная задача - услышать и дать возможность высказаться всем неравнодушным к судьбе своей страны. Эксперты обсудили патриотические ценности нашего народа, угрозы суверенитету и глобальные вызовы.
Последнее время развивается много различных социальных сетей с альтернативным мнением. Их можно сравнить со шведским столом, где много различной еды: как фастфуда, так и просроченной. И вот именно на таких мероприятиях цель идеологии, цель всего актива Минской области, Дзержинского района, разъяснить людям, что является здоровой пищей, а что ядом и фастфудом
Меня интересует вопрос, я думаю, как и всех нас, это перспективы белорусской внешней политики: есть ли шансы наладить отношения с европейскими государствами. Если есть, то каким образом это можно сделать, что необходимо сделать нам, что необходимо сделать им. И в связи с этим, какие приоритетные вехи, этапы развития белорусской внешней политики мы будем наблюдать в ближайшее время
Завершится марафон 15 сентября. Это второй сезон проекта, в прошлом году его поддержали тысячи белорусов.
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