Общественно-политический марафон "17 граней единства" стартовал в Дзержинске

Меня интересует вопрос, я думаю, как и всех нас, это перспективы белорусской внешней политики: есть ли шансы наладить отношения с европейскими государствами. Если есть, то каким образом это можно сделать, что необходимо сделать нам, что необходимо сделать им. И в связи с этим, какие приоритетные вехи, этапы развития белорусской внешней политики мы будем наблюдать в ближайшее время

Павел Осипенок, житель аг. Ратомка