Общественные приемные будут работать до конца ноября

Все предложения лягут в основу подготовки к Всебелорусскому народному собранию. Такая форма работы на местах - это еще и индикатор эффективности руководителей: решение вопросов по каждому обращению требует пристального внимания.

Для общения открыты администрации всех районных центров и столицы. Время работы можно узнать на сайтах и по телефонам местных исполнительных комитетов.