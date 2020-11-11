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Общественные приемные будут работать до конца ноября

Все предложения лягут в основу подготовки к Всебелорусскому народному собранию. Такая форма работы на местах - это еще и индикатор эффективности руководителей: решение вопросов по каждому обращению требует пристального внимания.
Для общения открыты администрации всех районных центров и столицы. Время работы можно узнать на сайтах и по телефонам местных исполнительных комитетов.

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