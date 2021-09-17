Общественный активист Виталий Леонович: Патриотом нужно быть не на диване, а в деле

"Патриотом нужно быть не на диване, а в деле". Гостем программы "Скажинемолчи" сегодня стал общественный активист Виталий Леонович. Он не пропустил ни одного митинга и автопробега в поддержку действующей власти. Хороший пример народного единства патриоты Беларуси показали год назад.