Фейки и вбросы о ходе референдума в Беларуси появились уже в первые дни досрочного голосования. Якобы завышены данные по количеству избирателей или где-то неправильно опечатана урна, будто бы кто-то не пустил то ли избирателей, то ли наблюдателей на участок. Общественным информационным центром проверен каждый такой сигнал. Связь с наблюдателями не прекращается в течение всего дня. Ни один вброс не подтвердился. Как организован процесс обмена информацией с мест? Кто ведет общую сводку? Моя коллега Юлия Рубцова отправилась в инфоцентр и узнала подробности.

Атмосфера в общественном информационном центре напрямую отражает ту активность, которая сегодня есть на участках для голосования в регионах. Звонок за звонком, сюда, в Дом профсоюзов, за консультацией, помощью обращаются наблюдатели, которые были аккредитованы от общественных объединений, политических партий, граждан. Это более 44 тысяч человек. Такой прямой контакт с наблюдателем организовали в Беларуси впервые, но уже два дня работы этой команды говорят, что не зря. Во-первых, это возможность оперативно реагировать на нестандартные ситуации и проверять информацию, которую распространяют в Сети деструктивно настроенные граждане. И надо сказать, от попытки раскачать ситуацию на пустом месте они не отказались.

В целом обстановка на участках спокойная, люди голосуют достаточно активно. Отдельные технические вопросы, которые возникали на местах, оперативно решались членами комиссий. В частности, это касается вопросов размещения на участках наблюдателей и членов избирательных комиссий, вопросов проведения фото- или видеосъемки. Во всех этих случаях члены избирательных комиссий учли рекомендации наблюдателей.

Мониторинг информационного пространства, там есть некоторые моменты, которые у специалистов вызывали вопросы. Мы звоним нашим наблюдателям, уточняем, как объективно обстоит ситуация. Могли оперативно информировать нашу общественность по той или иной ситуации. Наталья Добровольская, специалист общественно-информационного центра по наблюдению за референдумом



