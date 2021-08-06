ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Общественный порядок, экология - эти и другие вопросы решали М. Русый и С. Рачков

С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель столицы жаловался на соседей и постоянный шум сверху. Мешают не только творить, но и спать. Общественный порядок, жилищные вопросы, детские сады, экология - это лишь часть острых тем. Были и вопросы по профилю (Михаил Русый курирует региональную политику и самоуправление). Сегодня жители нескольких домов Боровлян пришли с просьбой помочь оформить инициативу. Хотят проблемы своего двора решать на местном уровне, будь то негорящий фонарь или сломанная скамейка.

А в Московском районе столицы сегодня прием граждан провел Сергей Рачков. Менее часа назад там его сменил Олег Руммо. В среднем на одно обращение у сенаторов уходит порядка 20 минут. Каждый вопрос берут под контроль. Некоторые решают уже в кабинете.

Приемы граждан продолжаются и в эти минуты. Уже завтра по итогу этого единого дня сенаторы проведут выездное заседание президиума Совета Республики.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все