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Общественный порядок, экология - эти и другие вопросы решали М. Русый и С. Рачков
С салфетками и скатертями, сотканными собственноручно, пришел сегодня пенсионер на прием к Михаилу Русому. Это уже Октябрьский район Минска. Талантливый житель столицы жаловался на соседей и постоянный шум сверху. Мешают не только творить, но и спать. Общественный порядок, жилищные вопросы, детские сады, экология - это лишь часть острых тем. Были и вопросы по профилю (Михаил Русый курирует региональную политику и самоуправление). Сегодня жители нескольких домов Боровлян пришли с просьбой помочь оформить инициативу. Хотят проблемы своего двора решать на местном уровне, будь то негорящий фонарь или сломанная скамейка.
А в Московском районе столицы сегодня прием граждан провел Сергей Рачков. Менее часа назад там его сменил Олег Руммо. В среднем на одно обращение у сенаторов уходит порядка 20 минут. Каждый вопрос берут под контроль. Некоторые решают уже в кабинете.
Приемы граждан продолжаются и в эти минуты. Уже завтра по итогу этого единого дня сенаторы проведут выездное заседание президиума Совета Республики.
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