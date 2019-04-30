Общественный транспорт Минска на майские выходные изменит режим работы

Завтра, 1 мая, автобусы и троллейбусы будут курсировать по графику воскресенья. А в две ближайшие субботы - 4 и 11 мая - работа городского транспорта будет организована по графику будних дней. 5 и 6 мая автобусы поедут по воскресному графику, троллейбусы - по субботнему, а трамваи - как в выходные. С 7 по 9 мая троллейбусы и автобусы будут курсировать по графику воскресенья, трамваи - как в выходные дни.