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Общественный транспорт Минска на майские выходные изменит режим работы
Завтра, 1 мая, автобусы и троллейбусы будут курсировать по графику воскресенья. А в две ближайшие субботы - 4 и 11 мая - работа городского транспорта будет организована по графику будних дней. 5 и 6 мая автобусы поедут по воскресному графику, троллейбусы - по субботнему, а трамваи - как в выходные. С 7 по 9 мая троллейбусы и автобусы будут курсировать по графику воскресенья, трамваи - как в выходные дни.
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