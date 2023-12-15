Общественный транспорт Минска украшают к Новому году

Минск вовсю готовится к Новому году. Антураж волшебства захватил и общественный транспорт - уже в понедельник на дороги Минска выйдут сверкающие троллейбусы, автобусы, электробусы и трамваи. Парки завершают последние приготовления - крепят фонарики и готовятся дарить пассажирам праздничное настроение. Всего по городу будут курсировать 45 единиц общественного транспорта.