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Общественный транспорт Минска украшают к Новому году
Минск вовсю готовится к Новому году. Антураж волшебства захватил и общественный транспорт - уже в понедельник на дороги Минска выйдут сверкающие троллейбусы, автобусы, электробусы и трамваи. Парки завершают последние приготовления - крепят фонарики и готовятся дарить пассажирам праздничное настроение. Всего по городу будут курсировать 45 единиц общественного транспорта.
Каждый парк выбирал свое оформление - сияющие крупные огоньки, струящиеся ленты и разноцветные мелкие звездочки. В течение 4 недель иллюминация будет украшать общественный транспорт столицы.
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