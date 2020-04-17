ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Общество Красного Креста принимает заявки на инфолинии

Социальные службы по всей стране ежедневно оказывают внимание пожилым и одиноким пенсионерам, которые оказались в вынужденной самоизоляции. По такому принципу работает и Красный Крест. Общество принимает заявки на инфолинии по номерам 201 для мобильных и 122 для стационарных телефонов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все