Общежитие для учащихся колледжа искусств открыли в Минском районе

У учащихся Минского государственного колледжа искусств сегодня новоселье. Общежитие для 240 человек открыли в Минском районе. Теперь здесь смогут жить все иногородние студенты. В 7-этажном здании 48 жилых блоков, в каждом по две комнаты и отдельный санузел. Будущие деятели искусства теперь могут тренироваться в собственном спортивном зале, проводить репетиции в специально оборудованных помещениях. Есть в общежитии собственная прачечная. Спроектировали здание и по принципам безбарьерной среды, есть отдельная комната для учащихся с ограниченными возможностями.



Общежитие построили в рекордный срок. Специалистам понадобилось чуть более полугода. Бюджету здание обошлось более чем в 6 миллионов рублей.



