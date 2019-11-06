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Общежитие для учащихся колледжа искусств открыли в Минском районе
У учащихся Минского государственного колледжа искусств сегодня новоселье. Общежитие для 240 человек открыли в Минском районе. Теперь здесь смогут жить все иногородние студенты. В 7-этажном здании 48 жилых блоков, в каждом по две комнаты и отдельный санузел. Будущие деятели искусства теперь могут тренироваться в собственном спортивном зале, проводить репетиции в специально оборудованных помещениях. Есть в общежитии собственная прачечная. Спроектировали здание и по принципам безбарьерной среды, есть отдельная комната для учащихся с ограниченными возможностями.
Общежитие построили в рекордный срок. Специалистам понадобилось чуть более полугода. Бюджету здание обошлось более чем в 6 миллионов рублей.
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