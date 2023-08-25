Общие для высшей школы тенденции, вопросы и проблемы на примере БГУ. Лукашенко посетил главный вуз страны

Дошлифовать все вопросы высшего образования - большое совещание на эту тему завершилось в БГУ. Президент посещает главный вуз страны. Главная тема - актуальность работы учреждения в университетских аудиториях. БГУ - это не только место подготовки будущих специалистов, но и научно-исследовательские и даже производственный комплексы.

Президент в БГУ

Президента встретили во внутреннем дворике БГУ - символичное место для всех, кто когда-либо учился в университете. И сразу о достижениях. Чем живут научные кафедры: здесь и комплексы дистанционного зондирования земли, и лекарственные препараты, и конечно, много из культурного наследия - задача вуза ведь и сохранить "ценное" не только в цифровом виде. Отдельно Президент остановится возле университетской разработки беспилотников.

Что касается беспилотников, глава государства заметил: "Беспилотники - это вообще большое будущее. Системы контроля, наблюдения, разведывательные данные. Поэтому вам не надо останавливаться. Если у вас будет лучше, чем в Академии наук или у других (частные компании у нас разрабатывают беспилотники), мы будем иметь дело с вами. Нам надо обратить внимание на эти разработки".



Дошлифовать систему высшего образования

Кроме руководства БГУ, на совещании присутствовали ректоры всех вузов страны. Президент призвал к открытому разговору: обсудить все проблемы, которые существуют в системе высшего образования, чтобы в этом году окончательно дошлифовать ее. Пока к ректорам и конкретно управлению БГУ есть вопросы.

"Чего греха таить, до меня доходит различная информация о процессах, происходящих в последнее время в вузе. Они меня настораживают, - отметил глава государства. - Тем более, я помню 2020 год, где вы "блестяще" себя показали. Но я вам никаких замечаний не делал. Наверное, вы это заметили. Не критиковал вас. Я полагал, что вы же продвинутая часть нашего общества и сами со временем оцените все то, что вы здесь натворили. Или наши дети прежде всего. Да и преподаватели отличились, если уж откровенно. Поэтому любые негативные тенденции, даже самые маленькие, в самом начале своего развития, меня настораживают".

Ситуация в БГУ внимательно изучалась различными ведомствами, проведены открытые и закрытые встречи и беседы, получена определенная информация. Этим занимались Администрация Президента, Белорусский институт стратегических исследований, Национальная академия наук и другие государственные органы. Это делалось для того, чтобы в последующем при принятии главой государства решений не было никаких ошибок. В докладах на имя главы государства указывался ряд существенных проблем в функционировании университета, основной из которых является непродуманная кадровая политика руководства, недостаточная вовлеченность ректората в административную работу, прежде всего ректора. "Это цитата. Это пока не мое мнение", - отметил Президент.

В докладах отмечались недостатки в части кадровых назначений, организации идеологической и воспитательной работы с коллективом и студентами.

"Так это или нет, у вас есть полная возможность меня убедить в обратном. Пока я в этом еще не убежден", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вывод, к которому пришли ответственные лица, в том числе Администрация Президента (орган, который прежде всего занимается кадровыми вопросами): децентрализация управленческой вертикали и слабая сплоченность трудового коллектива чреваты потерей управляемости вузом и утратой лидирующих позиций в научной и образовательной сферах", - сказал Президент.

"Правительство по моему поручению провело аттестацию ректоров всех вузов страны. Результаты, откровенно вам скажу, неутешительные. Отдельные ректоры почивают на лаврах, делегируя свои управленческие функции заместителям, занимаются публицистикой, выполняют исключительно представительские функции", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это недопустимо. "Позволить это в стране я не могу. Особенно сегодня, когда открылось столько возможностей для популяризации отечественного образования среди дружественных и заинтересованных стран", - отметил Президент.