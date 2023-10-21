Общие цифры, новые проекты, сотрудничество Беларуси и Псковской области - смотрите 21 октября спецреп АТН "Там, где начинается Россия"

Союзная интеграция Беларуси и России набирает темпы. Что отражается и в общих цифрах, новых кооперационных проектах и слаженной работе в импортозамещении.

К таким примерам можно отнести и Псковскую область. Закупки транспорта, поставки продовольствия, общие образовательные программы. Это далеко не полный перечень перспективных сфер взаимодействия. Что важно - нас связывает не только экономика.