Экспересс-тесты на COVID-19 появятся в мелких амбулаториях. Эксклюзивное интервью с министром здравоохранения

Число заболевших в Беларуси коронавирусом постепенно, но снижается. Хотя до сих пор COVID, разумеется, остается в топе новостей. Впрочем, и другими недугами продолжают болеть люди.Врачи сражаются за здоровье каждого пациента. При этом модернизация наших клиник - постоянный процесс.



Как же сегодня работает белорусская система здравоохранения, какие планы по техпереоснащению ждут в ближайшее время наши больницы?Когда экспресс-тесты на антитела к коронавирусу поступят даже в маленькие амбулатории? И насколько серьезна вероятность второй волны COVID-19?



Накануне Дня медика эти вопросы мы адресовали главному доктору нашей страны Владимиру Каранику (видео).

