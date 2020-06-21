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Экспересс-тесты на COVID-19 появятся в мелких амбулаториях. Эксклюзивное интервью с министром здравоохранения

Число заболевших в Беларуси коронавирусом постепенно, но снижается. Хотя до сих пор COVID, разумеется, остается в топе новостей. Впрочем, и другими недугами продолжают болеть люди.Врачи сражаются за здоровье каждого пациента. При этом модернизация наших клиник - постоянный процесс.

Как же сегодня работает белорусская система здравоохранения, какие планы по техпереоснащению ждут в ближайшее время наши больницы?Когда экспресс-тесты на антитела к коронавирусу поступят даже в маленькие амбулатории? И насколько серьезна вероятность второй волны COVID-19?

Накануне Дня медика эти вопросы мы адресовали главному доктору нашей страны Владимиру Каранику (видео).

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