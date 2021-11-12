Обстановка на белорусско-польской границе остается напряженной - с места событий А. Сыч

К ситуации на белорусско-польской границе. Обстановка остается напряженной. Наша страна продолжает доставлять гуманитарную помощь. Все потому, что белорусы не могут равнодушно наблюдать, как люди, бегущие из разрушенных войной стран целыми семьями, сталкиваются со стеной безразличия и даже запугивания. В этом мы уже убедились. Сразу несколько белорусских объединений собрали для голодных, замерзающих на холоде людей продукты питания (хлеб, мясные консервы, молоко), а также предметы первой необходимости (это средства гигиены, в том числе для детей и женщин, теплая одежда и обувь). В лагерь на регулярной основе подвозят воду и доставляют сухие дрова.