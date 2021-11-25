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Обстановка на белорусско-польской границе накаляется

"Мы не вернемся назад! Мы хотим в Европу!" - скандируют беженцы.Обстановка на границе накаляется. Прямо сейчас там проходит стихийный митинг. Они хотят в Германию! Но когда их услышит ЕС?

Алексей Волков с места событий (прямое включение).

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