Обстановка на южных рубежах напряженная: подразделения белорусской армии продолжают усиливать госграницу

Выполняем задачи по прикрытию ПВО танкового подразделения. На данном этапе у нас оборудован пост наблюдения вблизи нашего местонахождения. Ежедневно машины выполняют задачи по прикрытию района. Ведем радиолокационное обнаружение. Расчеты все подготовлены, все обучены, технику свою знают на 100 % и владеют всеми ее опциями.

Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения Вооруженных Сил Беларуси