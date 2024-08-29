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Обстановка на южных рубежах напряженная: подразделения белорусской армии продолжают усиливать госграницу
Обстановка на южных рубежах Беларуси остается напряженной.
В связи с этим подразделения белорусской армии продолжают усиливать госграницу. Задачи по защите выполняют силы спецопераций, танковые, механизированные подразделения, дивизионы ракетных комплексов. На тактических направлениях идет круглосуточный мониторинг местности.
Выполняем задачи по прикрытию ПВО танкового подразделения. На данном этапе у нас оборудован пост наблюдения вблизи нашего местонахождения. Ежедневно машины выполняют задачи по прикрытию района. Ведем радиолокационное обнаружение. Расчеты все подготовлены, все обучены, технику свою знают на 100 % и владеют всеми ее опциями.
В одном из районов развернут медицинский отряд специального назначения. Военные врачи, при необходимости, готовы в любой момент оказать бойцам помощь. Впрочем, в Минобороны заявляют, что, несмотря на сложную обстановку на границе, с белорусской стороны никакого нагнетания ситуации нет. Но наша страна будет реагировать на любые провокации.
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