Обстановка начинает накаляться - группы беженцев не перестают пытаться прорваться через границу

Сегодня новый день бесчеловечного противостояния польского режима и беженцев, которые ищут спасения у своих "демократизаторов". Обстановка начинает вновь накаляться. Группы беженцев не перестают пытаться прорваться через границу. Их жестко, грубо останавливают и избивают. Никак не решаемая ситуация с гуманитарным коридором оказывает серьезное психологическое давление. У многих проблемы со здоровьем. Плюс ко всему приближаются морозы. Все это грозит серьезным обострением ситуации и новым витком противостояния.