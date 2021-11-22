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Обстановка начинает накаляться - группы беженцев не перестают пытаться прорваться через границу
Сегодня новый день бесчеловечного противостояния польского режима и беженцев, которые ищут спасения у своих "демократизаторов". Обстановка начинает вновь накаляться. Группы беженцев не перестают пытаться прорваться через границу. Их жестко, грубо останавливают и избивают. Никак не решаемая ситуация с гуманитарным коридором оказывает серьезное психологическое давление. У многих проблемы со здоровьем. Плюс ко всему приближаются морозы. Все это грозит серьезным обострением ситуации и новым витком противостояния.
Все подробности узнаем у Александра Смирнова. Он сейчас выходит на прямую связь из логистического центра, где временно разместили беженцев (видео).
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