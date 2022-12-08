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Обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается напряженной

Сопредельные страны Евросоюза продолжают игнорировать договоренности по пропуску большегрузов. За сутки очереди грузового транспорта на границе со странами ЕС не уменьшились. Наибольшее количество автотранспорта фиксируется на литовском направлении - в общей сложности более трех тысяч грузовиков.

Несмотря на напряженную ситуацию, контрольные службы Литвы в среднем оформляли 26 фур в час вместо положенных 55. Въезда в Польшу ожидают порядка тысячи грузовых и более двухсот легковых автомобилей. Сопредельные контрольные службы на данном направлении по-прежнему не выполняют нормы пропуска. Например, через польский пункт пропуска Бобровники пропущено только 20 % грузового автотранспорта.
Валентин Бусько, представитель госпогранкомитета Беларуси

Здесь можно лишь констатировать, какой максимум фальши о еврогуманизме демонстрируют соседи на границе.

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