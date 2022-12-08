Обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается напряженной

Несмотря на напряженную ситуацию, контрольные службы Литвы в среднем оформляли 26 фур в час вместо положенных 55. Въезда в Польшу ожидают порядка тысячи грузовых и более двухсот легковых автомобилей. Сопредельные контрольные службы на данном направлении по-прежнему не выполняют нормы пропуска. Например, через польский пункт пропуска Бобровники пропущено только 20 % грузового автотранспорта.

Валентин Бусько, представитель госпогранкомитета Беларуси

