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Обстановку в Беларуси политический обозреватель Дмитрий Куликов называет не иначе, как попыткой захватить власть

Зарубежные эксперты продолжают следить за ситуаций в нашей стране. Обстановку в Беларуси политический обозреватель Дмитрий Куликов называет не иначе, как попыткой захватить власть. В качестве примера неудачной "мирной революции"эксперт приводит соседнюю Украину, которая так и не сумела восстановиться после Майдана-2014. Эксперт также подчеркнул:особую роль в дестабилизации политической обстановки играют информационные ресурсы (а конкретно телеграм-каналы, которые координируются из-за рубежа). Именно оттуда приходят призывы к забастовкам и протестам.

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