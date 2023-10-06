Обстановку вокруг Беларуси обсудили во время рабочей поездки Президента в Брестскую область

Вопросы укрепления нашей безопасности - именно этому сегодня был посвящен рабочий день Президента. Александр Лукашенко, будучи в Брестской области, побывал на учебном объекте белорусских военных и пообщался с журналистами, как говорится, на злобу дня. Глава государства ознакомился с вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района и его возможностями. Беларусь не наращивает силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки. Наша задача - исключительно оборона. Но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику. И это принципиально важно, учитывая, как нарастает милитаризация региона. Александр Лукашенко считает, что войну в Украине надо остановить сейчас ибо будет хуже. Что еще прозвучало сегодня в Брестской области - в репортаже Натальи Бреус (более подробно в видео).

В Брестскую область Президент прилетает в камуфляже. По дресс-коду Первого без слов понятно, что предстоит серьезный разговор с военными на учебном объекте Вооруженных сил. Свою генеральную линию обороны Минск не одно десятилетие выстраивает предельно открыто и понятно. Ни на кого не нападаем, но всегда должны быть готовы защитить страну.

Военно-политическая ситуация вокруг Беларуси остается напряженной

Свою битву за урожай завершают регионы. Президент не был бы собой, если бы прежде всего не спросил у губернатора, как справляются (Брестская область посеялась даже на неделю раньше, чем в прошлом году). Если аграрии сдерживают разве что натиск погоды, то вот задача людей в погонах - сдержать натиск врага. Узел сопротивления Кобринского укрепленного района предназначен именно для этого. Заниматься такими "точками" вынуждает обстановка вокруг страны.

Военно-политическая обстановка вокруг Республики Беларусь остается напряженной и свидетельствует о том, что применение военной силы по-прежнему является одним из основных инструментов для достижения как политических, так и экономических целей. Процессы происходящего в настоящее время в мире в целом, безусловно, влияют на военную безопасность государства. Изменения, происходящие на современном этапе в материальной основе современного общевойскового боя, в особенности в вопросах развития средств поражения, вооружения, техники, оказывают значительное влияние на развитие способа введения оборонительного боя. Владимир Белый, командующий войсками Западного оперативного командования

Глава государства ознакомился с вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепленного района

Такие форты строили еще до Великой Отечественной, сегодня на них посмотрели с учетом опыта СВО. Еще в марте Президент поручил сделать выбор оптимальной обороны. Один из подходов обеспечения надежной защиты - создание укрепленных районов. Главнокомандующему показывают, как размещается личный состав, как обустроен быт военных, как работает командно-наблюдательный пункт.

Лукашенко: За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим

В общем здесь живут и учатся. Армейские подразделения занимаются в соответствии с задачами боевой подготовки. Укрепрайоны способны выдержать налеты авиации и удары артиллерии.

"Никакой показухи, мужики! Все должно быть реально. Даже если будете убеждены, что нам воевать не надо. За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим. Я это как рядовой, сержант и офицер вынес из армии. Поэтому этого не должно быть. Все делайте на совесть", - озвучил свои требования Александр Лукашенко.

Хренин: Мы готовимся защищать свою землю

Требование Президента понятно - пускать пыль в глаза в таких вопросах себе дороже. Никаких агрессивных планов Беларусь не строит, просто помнит мудрые слова: хочешь мира - готовься к войне. Укрепрайоны автономны, берегут жизни людей и не дадут легко и просто продвинуться потенциальному врагу.

Это будет, так скажем, первые основы, шаги, которые будут заложены в план обороны государства. Здесь основная задача - подчеркнуть, что то, что требует наш Президент, Главнокомандующий от нас, людей в погонах, конечно, не допустить развязывания войны на нашей территории, обеспечить мир, защиту нашего государства. Мы не просто это говорим, мы на деле показываем, что мы к этому готовимся. Мы никакие не агрессоры, как бы там ни пытались наши западные соседи спекулировать на этой теме, мы готовимся защищаться, оборонять свою землю. И никому ни кусочка, ни метра своей земли не дадим. Виктор Хренин, министр обороны

Укрепление военной безопасности



Вообще работа по укреплению военной безопасности страны началась не вчера, а тогда, когда СВО и сложной обстановкой у наших границ еще даже не пахло. Боевой потенциал любой страны держится на вооружении. И Александр Лукашенко с самого начала своей президентской карьеры напирал на то, что нужно модернизировать советское наследство и обязательно создавать собственное оружие. И речь идет не только о тяжелой технике. Стрелковое оружие, прицелы, беспилотники, средства связи - это лишь малая доля того, что сегодня выпускают предприятия Госкомвоенпрома.





Александр Лукашенко подчеркнул особую роль беспилотников различного типа при ведении боевых действий и необходимость обязательного оснащения подразделений современными средствами связи.

Президенту показывают перспективное вооружение для контрбатарейной борьбы, суть которой в простом - быстро увидеть противника, поразить его и успеть уйти целым и невредимым. Ну а в командном пункте Главнокомандующий наблюдал за комплексным занятием мотострелков.

Лукашенко ответил на вопросы журналистов

Президента атакуют журналисты. Вот такой полевой формат общения позволяет задать вопросы на злобу дня. Во-первых - стоит ли рассматривать посещение этого объекта как сигнал оппонентам? Репортеры даже поделятся ощущением легкого дежавю, когда в напряженные дни августа 2020-го Президент был на полигоне в Гродно, когда было принято решение о приведении Вооруженных сил в боевую готовность. Сегодня у наших рубежей бряцают ведь тоже не слабо.

Президент: У Беларуси всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику

Общаясь с журналистами, глава государства отметил, что действия белорусских военных сосредоточены на защите, но в то же время они должны уметь и атаковать.

"Нам не надо уже будет на уровне Президента выдвигать и приводить в полную боевую готовность наши подразделения. У нас будет немало таких пунктов. И мы в мирное время отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, занять эти пункты", - пояснил Александр Лукашенко.



Эти узлы сопротивления должны быть как минимум труднопроходимыми для противника, подчеркнул Президент. "Будем заблаговременно готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак на наше государство", - сказал он.

Подобных линий защиты, но еще более масштабных, по периметру белорусской границы будет несколько. Их организовывают с учетом современных войн, в том числе в Украине, и рекомендаций ЧВК "Вагнер".



"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент обратил внимание, что Беларусь не наращивает Вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки. "Но, обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - подчеркнул он.



"Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб (в случае нападения на Беларусь. - Прим.). Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает - ответ будет такой, что для них неприемлем", - отметил глава государства.

Если с сигналами Минска все понятно, то с сигналами Вашингтона стоит разобраться. Буквально накануне американский конгресс принял временный бюджет без помощи Украине. В риторике прессы надежда - может быть, мир не за горами? Чем это может грозить Киеву?

Зеленский сегодня понимает, что западные партнеры его "кинули"

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что не исключает прекращения поддержки Украины со стороны США.





Президент отметил, что сегодня Соединенные Штаты упрекают руководство Украины в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы. Так, на минувшей неделе власти США приняли временный бюджет, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине.



"Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте", - сказал глава государства. - Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев".



Президент считает, что украинские вооруженные силы увязли в своем контрнаступлении. Фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте.



"Движение есть туда-сюда. За высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап (обозначили 4-8 недель)", - отметил Александр Лукашенко.



Президент подчеркнул, что американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что эта война не добавляет авторитета властям США. "Здесь надо какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского", - добавил глава государства.



Александр Лукашенко отметил, что в медиа сложился образ Владимира Зеленского как попрошайки. Мол, это несолидно - Президент Украины только и делает, что выпрашивает помощь у других государств.



"Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - заявил глава государства.



Президент напомнил, что конфликт в Украине был запланирован заранее. Украину Соединенные Штаты определили жертвой, пообещав ей максимальную поддержку. И украинские власти согласились на эту роль.



"Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Что дальше происходит: он до последнего украинца воюет. А они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещают. Зеленский задает вопрос: "Как же так?" И Запад (европейцы, особенно) не выполняет договоренности, - обратил внимание глава государства. - Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Почему не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно поступает? Правильно. Договоренность была".



По словам Александра Лукашенко, Владимир Зеленский сегодня понимает, что западные партнеры его "кинули".

Лукашенко: Войну в Украине надо остановить, ибо будет хуже

Самое время остановиться. Иначе может быть хуже. Это не страшный прогноз от Лукашенко, а оценка реального положения дел. Примерно такие мысли витают и в Европе.

"У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - рассказал Александр Лукашенко.



Президент обратил внимание, что Европа воевать не хочет. В ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в общем доме. США же находятся далеко и могут отсидеться за Атлантикой. Единственная нагрузка для них заключается в круглосуточной работе долларового станка. Инфляция же перекладывается на все остальные страны, которые используют доллар.



"То, что им (США - прим. ред.) нужно там испытать, они испытывают. И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины (в Польше и других странах) хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине", - отметил глава государства.



Президент уверен, что войну в Украине надо остановить. "Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям (я каждый день получаю эту информацию) ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцам воевать нечем. Даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом".

Разговор с журналистами

Не останавливается милитаризация региона. Из-за этого нам приходится держать ухо востро. Говорящая картинка из Клайпедского порта - американские танки вместо белорусского калия. А в Польше уже открыто называют Сувалкский коридор горячей точкой НАТО. Белый дом не оставляет планов расширить конфликт в регионе за счет Варшавы.

Лукашенко: США толкают Россию к применению самого страшного оружия

"У меня складывается такое впечатление (опять же говорю, это мое мнение), что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Это вооружение Владимира Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия. Пусть даже на глубину 300 километров. Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, Президент России и военные будут на это спокойно смотреть?" - задал риторический вопрос Президент.



Александр Лукашенко подчеркнул, что нагнетание и эскалация конфликта со стороны Запада приведет к тому, что россияне достанут "красную кнопку" и положат на стол. "А еще одна такая атака на глубину и будет ответ колоссальный. В противном случае зачем это оружие?" - заметил глава государства.



"Опять, глупцы, думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну", - заявил белорусский лидер.

Министр обороны регулярно докладывает Президенту об обстановке на белорусских границах. Военные контролируют ситуацию и предпринимают необходимые шаги. "Мы просто готовимся для того, чтобы быть готовыми (извините за тавтологию) отразить любые попытки, даже попытки нападения на нашу территорию", - резюмировал Александр Лукашенко.

Политическая истерия в Польше

Польские политики решили сыграть на теме Беларуси и лепят из Минска врага. Пока антибелорусской истерии не видно конца и края. Но уже на следующей неделе в Польше пройдут парламентские выборы. Политический пик останется позади и, может быть, здравый смысл по ту сторону границы на Западе возобладает? Вопрос от тех, кто ближе к соседям, от журналистов региона.

Лукашенко: Белорусы были и будут добрыми соседями для поляков

Отвечая на вопрос о приближающихся выборах в Польше, Президент отметил, что даже если к власти придет оппозиция, то неизвестно, какую они будут проводить политику по отношению к Беларуси и России.





"Надежда всегда есть. Эти понятно как себя ведут и будут вести, а как будут вести те - надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения. Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, и в том числе которые работают у нас. Они, надо отдать им должное, молодцы, понимают, что происходит. Но тоже руки опустили, ждут выборов и говорят: "Если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка". На это можно надеяться. Но вы же видите: мы ни на что не надеемся, мы помаксимуму готовимся к худшему варианту. Готовься к худшему, будет лучшее - хорошо", - отметил Александр Лукашенко.



Глава государства также рассказал, чем отличаются правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) и их оппоненты - партия "Гражданская платформа" Дональда Туска. По словам Александра Лукашенко, Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий - холуи Вашингтона, которые находятся у него на коротком поводке. Дональд Туск, напротив же, проевропейский политик. И есть надежда, что он будет действовать в интересах Европы, а не США.



"А эти (нынешние власти Польши - прим. ред.) - понятно. Они хотят быть если не пупом, то пупком всей планеты. Они вооружаются. Уже всех напрягли. Немцы уже ненавидят руководство Польши. Возьмите реакцию французов. Дуда-Моравецкие заявляют, что они "изменят мир". Безумство! Это полностью подконтрольные холуи Вашингтона. Они увязли в этом. Обратной дороги нет. Хотя (я их знаю давно) они могут развернуться. Но, наверное, американцы не дураки - они их повязали намертво, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А то, что они начали эту возню с Украиной по поводу зерна, уже оскорбляют друг друга, это полный провал Варшавы. Хотя бы помолчали. То, что они накатывают на Украину, - это их провал. В этой ситуации рот надо зашить и молчать, а они начинают ляпать".

В то же время Президент обратил внимание, что хоть Дональд Туск и настроен проевропейски, он не будет проводить антиамериканскую политику. "Но по крайней мере, думаю, что бежать, как это делают описанные "писовцы", за американцами он не будет. Это все-таки европейский человек", - убежден глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что он категорически поддерживает существование Европейского союза. Об этом Президент неоднократно заявлял и ранее.

"США, Европейский союз, Китай, индусы и россияне - это опоры. Особенно США и Европейский союз. Если рухнет Европейский союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачиваются в нашу сторону. Если будет новая власть в Польше (думаю, что они не дураки, со стороны понаблюдали), они в этом направлении разворот совершат. А все остальное - это болтовня. Они же уже говорят: "Не было бы Лукашенко, нам надо было бы его придумать". Оказывается, Лукашенко стал у них одним из камней преткновения, споров, точек пересечения в их внутриполитической борьбе", - сказал глава государства.

Существующие же вопросы в двусторонних отношениях, например, проблему нелегальной миграции, польские власти используют исключительно в своих популистских целях во время предвыборной гонки. Причем доходит до абсурда, заметил Президент: тот же вопрос о сносе стены на границе с Беларусью выносится на референдум. А с мигрантами польская сторона поступает самым безжалостным образом.

"Они же убивают их и выбрасывают на нашу территорию. Вот такая у них "дерьмократия", - констатировал белорусский лидер.



"Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили своей целью даже не воевать - обострять с поляками отношения. Нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет. Правда, наших. Это "мои" поляки. Я всегда так подчеркиваю: это поляки, но это "мои" поляки. И они не хотят в Польшу ехать, они здесь живут и будут жить. Они проблем никаких не доставляют", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они у нас у власти, эти поляки. У нас нет принципа, что поляк - значит, к власти близко не подходи", - обратил внимание Президент.



Глава государства предположил, что, возможно, и у губернатора Брестской области Юрия Витольдович Шулейко польские корни. "Губернатор на западе! Я никогда вопросов этих не задавал, назначая его на эту должность. Потому что я уверен, что это пробелорус. И даже если у него там корни (я, правда, не знаю, но дай Бог, чтобы у тебя корни там были), это лидер вместе с гродненским губернатором в нашей стране", - отметил Александр Лукашенко.



"Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши. Это же так преподносят народу. А что такое Лукашенко - это Президент Беларуси. Значит, и белорусы такие. Я вот этого не хочу. Я хочу, чтобы поляки знали, что здесь происходит", - сказал Президент.



Именно по этой причине Беларусь ввела безвизовый режим для своих западных соседей. А их власти, напротив, пытаются убедить свое население, что в Беларуси их ждет опасность, мол, белорусские спецслужбы вербуют гостей из Польши, Литвы и Латвии. "Какая дурь и глупость! Безголовые. Они уже ничего не могут придумать существенного, чтобы с нами бороться. Никто их не хватает на границе и не вербует. Это была бы глупость несусветная. Не дай Бог, бы я узнал об этом. Они бы перечеркнули все, что мы делаем по открытости, отсутствию виз", - подчеркнул Александр Лукашенко.



"Люди разберутся во всем. Не хочу вмешиваться в их выборы, но хочу, чтобы поляки не думали, что здесь живут их враги. Мы были добрыми для них соседями и будем", - подытожил белорусский лидер.

Беларусь никогда не нагнетала обстановку и делать этого не собирается - между эскалацией и диалогом всегда выбирает последнее. Но укреплять военную безопасность будут всеми силами. Ведь, как известно, если за безопасность необходимо платить, то за ее отсутствие приходится расплачиваться.