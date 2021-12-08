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Обстоятельства гибели мигранта из Нигерии в Польше возле границы с Беларусью выясняются
Режим Дуды - Моравецкого продолжает пожинать чудовищные плоды своей политики. Новый трагический инцидент произошел на территории Польши – в девяти километрах от границы с Беларусью было найдено тело очередного несчастного, пытавшегося попасть в ЕС. Об этом сообщила полиция Подляского воеводства. При погибшем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства гибели мигранта выясняются. Всего с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Беларусью, только по оценкам официальной Варшавы, погибли девять беженцев.
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