Обстоятельства гибели мигранта из Нигерии в Польше возле границы с Беларусью выясняются

Режим Дуды - Моравецкого продолжает пожинать чудовищные плоды своей политики. Новый трагический инцидент произошел на территории Польши – в девяти километрах от границы с Беларусью было найдено тело очередного несчастного, пытавшегося попасть в ЕС. Об этом сообщила полиция Подляского воеводства. При погибшем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства гибели мигранта выясняются. Всего с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Беларусью, только по оценкам официальной Варшавы, погибли девять беженцев.