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Обстоятельства травмирования юного футболиста в Витебске выясняет Минспорт
Министерство спорта и туризма выясняет обстоятельства травмирования юного футболиста в Витебске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
"Руководство спортивного ведомства внимательно следит за чрезвычайной ситуацией, произошедшей в Витебске. Обстоятельства травмирования спортсмена - учащегося отделения футбола учебно-спортивного учреждения "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Комсомолец" Витебска" во время занятий в воздухоопорном манеже ВЦСК выясняются", - отметили в Минспорте.
Вопрос находится на личном контроле министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.
Фото: БЕЛТА
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