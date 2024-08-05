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Обстоятельства травмирования юного футболиста в Витебске выясняет Минспорт

Обстоятельства травмирования юного футболиста в Витебске выясняет Минспорт

Министерство спорта и туризма выясняет обстоятельства травмирования юного футболиста в Витебске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

"Руководство спортивного ведомства внимательно следит за чрезвычайной ситуацией, произошедшей в Витебске. Обстоятельства травмирования спортсмена - учащегося отделения футбола учебно-спортивного учреждения "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Комсомолец" Витебска" во время занятий в воздухоопорном манеже ВЦСК выясняются", - отметили в Минспорте.

Вопрос находится на личном контроле министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

Фото: БЕЛТА

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