"Обсуждаются все проблемы без каких-либо ограничений в темах" - эксперт Швайба о Минской конференции

В центре внимания экспертного сообщества остается выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Минск неизменно стоит на позициях мира и готов оказать содействие в обеспечении безопасности в регионе.

"Обсуждаются все проблемы Евразийского региона и глобальной безопасности. Самое главное, это происходит без каких-либо ограничений в темах. Эту традицию задал глава белорусского государства, обсуждая проблематику, которая волнует не только белорусское общество и белорусское государство, но и все окружающие страны и во многом влияющие на конструкцию, складывающуюся в евразийской системе безопасности, - отметил медиаэксперт Дмитрий Швайба. - Очень важно заявление о конфликте в Украине и о наших ожиданиях по скорому его разрешению".