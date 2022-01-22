Обсуждение изменений Конституции продолжается: формат - открытый диалог

Обсуждение изменений Конституции продолжается. В него активно включены разные слои населения нашей страны. Виден и большой интерес. Это неудивительно - по новым правилам предстоит жить всем. О чем говорят на диалоговых площадках? Будет ли досрочное голосование на референдуме? И почему важно принять участие в этой важнейшей общественно-политической кампании? Антон Малюта расскажет подробности.

Опыт и железный характер этого человека умеют держать внимание большой аудитории. Каждая встреча с Алексеем Талаем собирает немало участников. И уж тем более, когда речь идет об изменениях в наш Основной закон. Одна из таких диалоговых площадок прошла с коллективом Белтаможсервиса. Некоторые работники даже взяли с собой детей. Сохранение семейных ценностей - один из главных вопросов, как и безопасность своя и всей страны.









Не только члены Конституционной комиссии, парламентарии всегда на связи с людьми и знают, какие изменения прежде всего нужны. Встречи с коллективами - в ежедневном расписании депутата Марины Ленчевской. Формат - открытый диалог.

Активную работу ведут и сенаторы. В Совете Республики изменения и дополнения Конституции обсуждали с сотрудниками Департамента охраны МВД. Глава комиссии Сергей Рачков заметил, что людей интересуют не только социальные темы, но и вопросы госустройства.

Самое главное - белорусы готовы принять участие в этой важнейшей общественно-политической кампании. А после диалоговых площадок есть уверенность: все мнения слышат. Ведь у каждого свои приоритеты.









К референдуму готов и Центризбирком. Накануне на заседании утвердили календарный план организационных мероприятий. Есть несколько дней, чтобы определить составы территориальных комиссий. Крайний день - вторник, 25 января.

Да, досрочное голосование - это уже традиция, которая себя зарекомендовала. Для многих гораздо удобнее сделать свой выбор не в воскресенье, а в течение рабочей недели. Референдум проводим исключительно для себя. И это решение нужно уважать.