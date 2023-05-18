Обсуждение новой редакции Концепции нацбезопасности с молодежью прошло в Логойском районе

К обсуждению новой Концепции национальной безопасности Беларуси подключилась молодежь. Развитие экономики и общества, противостояние реальным и потенциальным угрозам - темы, которые обсуждали в Логойском районе. В приоритете также новации в социальной и демографической сферах.

Впервые в документе к основным национальным интересам отнесли стабилизацию численности населения и поддержку семей с детьми. Дискуссионные площадки проходят в рамках обучающих курсов от Федерации профсоюзов Беларуси. Уже больше 4,5 тысячи ребят приняли в них участие.