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Обсуждение новой редакции Концепции нацбезопасности с молодежью прошло в Логойском районе

К обсуждению новой Концепции национальной безопасности Беларуси подключилась молодежь. Развитие экономики и общества, противостояние реальным и потенциальным угрозам - темы, которые обсуждали в Логойском районе. В приоритете также новации в социальной и демографической сферах.

Впервые в документе к основным национальным интересам отнесли стабилизацию численности населения и поддержку семей с детьми. Дискуссионные площадки проходят в рамках обучающих курсов от Федерации профсоюзов Беларуси. Уже больше 4,5 тысячи ребят приняли в них участие.

В Год мира и созидания в условиях непростой геополитической ситуации особое внимание уделяется безопасности Беларуси. По разъяснению проекта обновленной Концепции состоялось уже около 30 встреч с молодежью. От ребят поступают не только вопросы, но и предложения по наполнению проекта. Новая редакция документа будет вынесена для утверждения на Всебелорусское народное собрание.

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