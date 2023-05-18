3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Обсуждение новой редакции Концепции нацбезопасности с молодежью прошло в Логойском районе
К обсуждению новой Концепции национальной безопасности Беларуси подключилась молодежь. Развитие экономики и общества, противостояние реальным и потенциальным угрозам - темы, которые обсуждали в Логойском районе. В приоритете также новации в социальной и демографической сферах.
Впервые в документе к основным национальным интересам отнесли стабилизацию численности населения и поддержку семей с детьми. Дискуссионные площадки проходят в рамках обучающих курсов от Федерации профсоюзов Беларуси. Уже больше 4,5 тысячи ребят приняли в них участие.
В Год мира и созидания в условиях непростой геополитической ситуации особое внимание уделяется безопасности Беларуси. По разъяснению проекта обновленной Концепции состоялось уже около 30 встреч с молодежью. От ребят поступают не только вопросы, но и предложения по наполнению проекта. Новая редакция документа будет вынесена для утверждения на Всебелорусское народное собрание.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все