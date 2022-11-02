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Обсуждение проекта закона о Всебелорусском народном собрании завершается 2 ноября

Что даст орган народовластия, аналогов которому нет в мире, и чьи инициативы учтут? Сегодня завершается общественное обсуждение проекта закона о Всебелорусском народном собрании. С 24 октября предложения и замечания собирали на Правовом форуме. Кроме этого, активно шли обсуждения и в регионах - прошли диалоговые площадки, на которых депутаты, представители общественных объединений и профсоюзов разъясняли юридические тонкости документа.

Станислав Шиманский, председатель Первичной профсоюзной организации Минского тракторного завода:
Те вопросы, которые волнуют, предоставляется возможность не просто задать, а донести в первую очередь до руководства предприятия, до руководства страны, чтобы они были учтены при разработке законопроекта, и в последующем - при развитии республики.Историю страны создаем вместе. В итоговой версии перспективные идеи учтут. По такому же принципу вносились изменения и в Конституцию. Законопроект о ВНС будет принят до весны.

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