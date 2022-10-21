Обсуждение законопроекта об амнистии: мнение единое - бандитам и экстремистам послабления недопустимы

Принцип гуманизма в отношении отбывающих наказание, но с главным критерием - справедливость. В Овальном зале Дома правительства сегодня состоялось предварительное обсуждение законопроекта об амнистии в связи с Днем народного единства. 10 октября его внес в Палату представителей глава государства. Свои мнения высказали как депутаты и представители госорганов, так и представители широкого круга общественных объединений и политических партий разных взглядов. На свободу могут выйти 4,5 тысячи человек, а всего предполагается, что амнистия коснется восьми с половиной тысяч осужденных. Кто может рассчитывать на этот шаг гуманизма со стороны государства - главный вопрос. Из Овального зала репортаж Алеси Высоцкой.

Амнистия - всегда один из самых резонансных законопроектов для народных избранников. Последняя была объявлена в 2020-м. Но за это время социально-политическая ситуация в стране да и общественные настроения серьезно изменились. Отсюда такое пристальное внимание к нынешнему документу.





Разумеется, те, кто находится сегодня в местах заключения, понесли наказание заслуженно. Но не все они закоренелые преступники. Кто-то просто оступился, совершил правонарушение по незнанию, неосторожности. Многие осознают свою вину и становятся на путь исправления. Несмотря ни на что, они остаются нашими гражданами. И обязанность государства - помочь им вернуться в свои семьи и снова стать добропорядочными членами общества. В этом и состоит смысл такого жеста доброй воли, как амнистия. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси





А. Лукашенко об условиях амнистии: В основе должна быть справедливость

Вопрос чувствительный, потому как затрагивает судьбы. И главный принцип в подходе к амнистии озвучил в сентябре Президент. Это справедливость. Подход должен быть индивидуальный, с главным условием - осужденный раскаялся, встал на путь исправления, не представляет угрозы стране и обществу.

Кто должен сидеть в тюрьме, тот должен сидеть. Но есть люди, которых мы можем освободить досрочно. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. В основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты - не из этой серии. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Амнистия не должна противоречить интересам национальной безопасности

Крайне важно не перейти черту, за которой соображения гуманности и милосердия вступают в противоречие с интересами национальной безопасности. Так называемые беглые и их западные хозяева не оставляют попыток сформировать в Беларуси пятую колонну. Можно ли гарантировать, что выпущенные на свободу преступники не пополнят ее ряды? В нынешней непростой ситуации, как прозвучало сегодня в Овальном зале, мы просто обязаны задавать себе эти вопросы.

Из статистики для понимания уважаемых депутатов: начиная с августа 20220 года по настоящее время, у нас зарегистрировано 11 тысяч преступлений, связанных с экстремизмом. В удельном весе это много. Только в 2022 году зарегистрировано 4 тысячи таких преступлений. Поменялась их структура, но по степени общественной опасности, я не говорю про категорию тяжести, я говорю про ту угрозу, которую эти преступления несут общественной и национальной безопасности. В нашем понимании лица, совершившие такие преступления, не могут быть освобождены от уголовного наказания. Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси









Амнистия как шаг гуманизма



В подготовку законопроекта об амнистии вовлечено, пожалуй, все белорусское общество. Документ ждут, на него возлагают надежды, особенно семьи тех, кто находится в заключении. Пристальное внимание и со стороны законопослушных граждан, ведь в законопроекте должен сработать главный подход - "не навреди".

Игорь Марзалюк держит в руках флешку и рассказывает, что ней.





"Здесь как раз "красиво" татуированные неонацистской и нацистской символикой тела тех "святых лиц" протеста, часть их, которые сидят за экстремизм, за терроризм, - поясняет председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Вот эти люди, я не стал показывать их лица, но это оперативные съемки при их задержании. Это те, кто уже сидит. Пусть оценят зрители. Можно таких людей, которые ненавидят все живое, выпускать или нет".

Амнистия в Беларуси коснется 8,5 тысячи человек

Согласно предварительным расчетам, на свободу могут выйти около 4,5 тысячи осужденных. Сократить срок на год могут еще практически 4 тысячам преступивших закон. И всего амнистия коснется 8-ми с половиной тысяч. Амнистию рассмотрят в отношении несовершеннолетних по статьям за наркотики и даже в отношении тех, кто осужден за коррупционные преступления. Но опять же главные условия - раскаяние и в случае коррупционеров - погашение ущерба государству.

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Не всякая страна способна на такой акт милосердия. В частности, в странах англо-американской и некоторых странах романо-германской правовой системы такой институт, как амнистия, отсутствует в принципе. На мой взгляд, только сильное, истинно народное государство может позволить себе карать, но и проявлять человеколюбие. Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси

Амнистия как шаг гуманизма, как правило, приурочена к важному для Беларуси событию. На этот раз ко Дню народного единства. Не допустить раскола в обществе - один из посылов, озвученных сегодня общественниками. В Овальном зале высказать мнение предложили всем участникам, а это не только депутаты и представители госорганов, но и политических партий, общественных организаций.

Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил": С учетом той обстановки, которая складывается по периметру границ Беларуси, непростой обстановки, скажет откровенно, очень важно подойти качественно к этому законопроекту. Чтобы не допустить гражданского раскола. Это бесконечное разделение на красных и белых, которое ждут от нас внешние деструктивные силы, оно недопустимо. И с этим белорусы никогда не сталкивались. Поэтому надо чтобы депутаты, проявили волю, умение, свои профессиональные навыки, как они это делают всегда, и не допустили гражданского раскола. Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси

Законопроект об амнистии депутаты планируют рассмотреть в ноябре

Все предложения, которые прозвучали сегодня, будут тщательно проработаны профильными комиссиями парламента. Депутаты планируют рассмотреть законопроект уже в начале ноября.