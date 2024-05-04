Обучающий проект "Запусти сердце" охватит более 20 тыс. старшеклассников

Я крайне рад, что на государственном уровне стартовал проект "Запусти сердце". Я считаю, что каждый должен уметь оказывать первую медицинскую помощь. Нас научили быть сосредоточенными и оказать помощь, не навредив человеку.

Глеб Хонский, учащийся СШ № 19 г. Минска