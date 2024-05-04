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Обучающий проект "Запусти сердце" охватит более 20 тыс. старшеклассников

Республиканский обучающий проект для старшеклассников "Запусти сердце" продолжается в Беларуси. Сегодня ребята в столичной СШ № 66 получили базовые практические навыки оказания помощи людям, имеющим проблемы с сердечно-легочной системой.

Занятия с подростками проводят профессионалы из медучреждений. Для наглядного примера и отработки на практике на площадках используют манекены.

Я крайне рад, что на государственном уровне стартовал проект "Запусти сердце". Я считаю, что каждый должен уметь оказывать первую медицинскую помощь. Нас научили быть сосредоточенными и оказать помощь, не навредив человеку.
Глеб Хонский, учащийся СШ № 19 г. Минска

Всего в акции примут участие более 20 тыс. десятиклассников со всей страны. Занятия проводятся каждую субботу в качестве дополнительного школьного дня. Проект "Запусти сердце" завершится масштабным флешмобом на "Минск-Арене" 18 мая.

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