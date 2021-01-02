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Обучение Дедушек Морозов и Снегурочек правилам безопасности прошло в Борисове

В Минской области в эти дни также проходит акция "Безопасный Новый год".Спасатели работают в школьных лагерях, детских садиках и трудовых коллективах.

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