Обувь для проблемной стопы и зимнюю одежду до 74-го размера можно найти на ярмарке в Минске

Наружный нейлоновый слой защищает от промоканий и продувания в самую дождливую и холодную погоду. Внутренняя подкладка, мембрана, позволяет телу дышать. Высококачественные наполнители, такие, как лебяжий пух, верблюжья шерсть и биопух, позволяют сохранять температуру тела, при этом не утяжеляя пуховики.

Кристина Голованова, продавец-консультант ярмарки одежды