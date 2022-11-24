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Обувь для проблемной стопы и зимнюю одежду до 74-го размера можно найти на ярмарке в Минске

Доступно и комфортно! Специализированная ярмарка обуви для проблемной стопы снова в Минске. Для покупателей представлены тысячи анатомических моделей, женские до 44-го размера, мужские - до 49-го. Бонусом и приятные цены, напрямую от производителя.

Рядом с обувью работает и ярмарка зимней одежды - это пуховики, куртки и дубленки. Размерный ряд мужских моделей до 70-го, а женских - до 74-го.

Наружный нейлоновый слой защищает от промоканий и продувания в самую дождливую и холодную погоду. Внутренняя подкладка, мембрана, позволяет телу дышать. Высококачественные наполнители, такие, как лебяжий пух, верблюжья шерсть и биопух, позволяют сохранять температуру тела, при этом не утяжеляя пуховики.
Кристина Голованова, продавец-консультант ярмарки одежды

Покупателей ждут в Минске по адресу Долгобродская, 24. Это ДК Тракторного завода. В Могилеве - Первомайская, 14 (кинотеатр "Чырвоная зорка"). В Гомеле - ДК завода "Гомсельмаш" на проспекте Космонавтов, 22. Выставка работает до 27 декабря.

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