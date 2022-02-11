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Обвал грунта на Кижеватова: погиб рабочий
Несчастный случай на стройке. Сегодня в столице при выполнении работ на объекте (станция метро "Неморшанский сад") по улице Кижеватова случился обвал грунта. Под землей оказался рабочий, в итоге мужчина погиб на месте происшествия.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, восстанавливается следовая картина, назначаются необходимые соответствующие экспертизы, изымается документация. Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК - нарушение правил безопасности строительных работ.
Обстоятельства этого происшествия будут выяснятся во время расследования.
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