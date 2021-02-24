Обвинение за оскорбление милиционера предъявлено 21-летней жительнице Витебска

В СК завершено расследование уголовного дела об оскорблении милиционера. По данным следствия, 3 октября прошлого года 21-летняя жительница Витебска на странице в соцсетях оставила комментарий, в котором содержалось оскорбление милиционера. По результатам расследования девушке предъявлено обвинение по статье "Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей". Материалы переданы прокурору для направления в суд. По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.



Всего следственными подразделениями только по Витебской области уже возбуждено более 300 уголовных дел, связанных с преступлениями нарушения общественного порядка, применением насилия и угрозами в адрес должностных лиц. Все противоправные действия были совершены в период с августа прошлого года.



