Обвиняемого в краже арендованного велосипеда суд постановил арестовать на два месяца

Сервис байкшеринга всерьез взялся за похитителей прокатных велосипедов. Сегодня обвиняемого в краже суд постановил арестовать на два месяца. Виновному придется заплатить штраф 2 тысячи 250 рублей и выплатить стоимость велосипеда. Это уже второй судебный процесс. Первого похитителя оштрафовали почти на 1300.