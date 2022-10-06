Объясняем, кого могут выселить из квартиры за неуплату коммуналки

Лишиться крыши над головой из-за долгов по коммуналке - вполне реальная перспектива для злостных неплательщиков. Тем более когда речь идет не о собственной, а арендной квартире. Закон есть закон: не платишь более полугода по счетам - выселение в альтернативное жилье с гораздо худшими условиями, а в некоторых случаях и в никуда. Только в 2020-2021 годах в суды Минска поступило на рассмотрение около 100 дел о выселении граждан, уклоняющихся от уплаты по услугам ЖКХ, 34 из которых были полностью удовлетворены. До каких сумм доходят долги и как людей убеждают их погасить, узнавали корреспонденты "7 дней".

Полгода не платил - пора на выход

По словам судьи судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Оксаны Будовской, за последние годы поступило много исков о выселении граждан, уклоняющихся от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, за пользование жилым помещением, возмещение расходов на электроэнергию. Если в 2020-2021 годах таких исков со стороны администраций районов столицы и предприятий ЖКХ было около 100, то за первый квартал текущего года их уже порядка 40.

"К предъявлению требований о выселении районные администрации подходят достаточно взвешенно. В первую очередь определяются граждане, которые длительный период (более 6 месяцев подряд) не производят ежемесячную оплату за пользование жилым помещением и услугами ЖКХ, - уточняет Оксана Сергеевна. - Начинается работа с должниками: коммунальщики буквально ходят по адресам с просьбами - оплатите! Когда же никакие уговоры и предупреждения не действуют (а чаще всего так и происходит, потому что люди даже дверь не открывают), то предъявляются иски в суд о выселении".

Особенность рассмотрения дел данной категории такова, что для начала необходимо поставить вопрос о расторжении договора найма. Об этом жилец должен быть предупрежден за месяц. Если же никаких мер по урегулированию вопроса не принято, задолженность не погашена, можно обращаться в суд.

Как правило, ответчики по таким делам - лица, не имеющие работы, злоупотребляющие спиртными напитками, осужденные, находящиеся в ЛТП, а также лишенные родительских прав. Такие сами на судебное заседание не идут, судья оформляет привод, и их доставляет милиция. Конечно, многие подумают: проще вынести решение и без их участия, но судьям куда важнее разобраться в причине образования задолженности, узнать, получал ли человек предупреждение, удостовериться, проживает ли он вообще по указанному адресу.

"Главная задача не в том, чтобы выселить человека на улицу. Важно, чтобы он понял ситуацию и заплатил за услуги ЖКХ. Граждане не просто должны, а обязаны по закону ежемесячно оплачивать "коммуналку", - отмечает Оксана Будовская. - Конечно, случаи бывают разные. Уехал человек на заработки, квартиру взялись оплачивать родственники, но по каким-то причинам не стали это делать. Образовалась задолженность. Принимая во внимание все обстоятельства, суд может назначить дополнительные сроки оплаты, приостановить производство по делу на один-два месяца, чтобы ответчик оплатил хотя бы основной долг".





Недавний такой пример: администрация одного из районов через суд принуждала гражданина продать комнату в квартире. Жилищно-коммунальные услуги не оплачивались более 36 месяцев. Сумма набежала приличная - почти 900 рублей основного долга, плюс свыше 1500 рублей пени. Суд в иске отказал, приняв во внимание тот факт, что ответчик длительный период находился в России, никаких предупреждений не получал и в ходе рассмотрения дела погасил основной долг в полном объеме.

Как поясняет судья, уважительными причинами невнесения платы за пользование жилым помещением и ЖКУ признавались обстоятельства, которые объективно препятствовали выполнению обязательств по договору найма (беспомощное состояние плательщика, болезнь и другие).

С выселением и без

В Жилищном кодексе Республики Беларусь предусмотрено два варианта выселения - с предоставлением иного жилья или без него. От того, как будет рассмотрено дело, зависит, в каком помещении проживает гражданин. Так, с января 2020 года в статью 80 Жилищного кодекса внесены изменения, касающиеся выселения из арендного (коммерческого) жилья.

"Если оно было предоставлено до 1 июля 2016 года, точнее, того срока, когда жильцы могли приватизировать квадратные метры, и после перевода в арендное, то нанимателей и членов семьи можно выселить лишь с предоставлением другого жилого помещения. В ином случае - в никуда, - поясняет судья. - С предоставляем жилья граждане выселяются в жилое помещение, которое значительно меньше по размеру и с худшими потребительскими качествами".

Например, минчанка, проживающая в однокомнатной квартире, где также прописана ее несовершеннолетняя дочь, пропустила 27 периодов оплаты ЖКУ, столько же времени не возмещались расходы за электроэнергию и пользование жилым помещением. Женщина лишена родительских прав. Ее ребенок находится в детском доме и принят на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть по достижении совершеннолетия будет обеспечен социальным жильем. В итоге суд, приняв во внимание все факты, удовлетворил иск о выселении ответчицы в комнату пятикомнатной квартиры.

Если говорить про жителей общежитий, то нарушители, имеющие шестимесячную задолженность, выселяются без предоставления альтернативных "квадратов". К слову, данная категория граждан чаще всего пытается решить вопрос мирным путем, чтобы над головой была хоть какая-то крыша.

"Закон не устанавливает исключения, 10 лет вы отработали на заводе или 20. Оплачивать коммунальные платежи и счета за пользование помещением в общежитии обязаны все, в том числе пенсионеры", - уточняет собеседница.

В качестве примера судья приводит одно из недавних дел. Столичное предприятие просило выселить из общежития без предоставления другого жилого помещения гражданина, который задолжал 1330 рублей (плюс пеня). В иске было отказано. Во-первых, потому, что ответчик в ходе процесса оплатил часть долга - 330 рублей. Во-вторых, мужчина находится в предпенсионном возрасте, имеет ограничения по состоянию здоровья, работает дежурным и получает заработную плату в размере 387 рублей.

Долг платежом красен

Что касается выселения из собственной квартиры, то администрации районов могут обратиться в суд с заявлением о понуждении ответчика продать жилплощадь, чтобы оплатить задолженность, которая порой достигает не одну и не две тысячи рублей. На все про все нарушителям дается год. Если за это время они не погашают долги, то жилье реализуется в принудительном порядке.

"Около 20 дел данной категории поступило на рассмотрение в суды за последнее время. Правда, если в течение года собственники решают проблемы, тогда суды прекращают производство по делу, - говорит Оксана Сергеевна и уточняет, что суды стали строже подходить к рассмотрению дел по коммунальным задолженностям, давать принципиальную оценку причинам, по которым образовались долги, не допуская иждивенчества, пренебрежения к исполнению обязанности по своевременной оплате ЖКУ. - Почему на этом делаем упор? Есть многодетные и матери-одиночки, которые не работают и не считают необходимым производить оплату ЖКУ или же вносят незначительные суммы".

Хоть судьям и нужно оставаться в любом деле независимыми и беспристрастными, но не стоит забывать, что они тоже люди, которые понимают, сочувствуют и дают шанс исправиться. Именно его получила мама троих несовершеннолетних детей, которая 18 месяцев не оплачивала коммуналку. За это время набежала серьезная сумма долга - почти 3000 рублей и около 4000 рублей пени.

"Истец, в роли которого выступала администрация района, просил суд выселить ответчицу с детьми из 3-комнатной квартиры в 1-комнатную. Несмотря на все факты, в удовлетворении заявленных требований было отказано, поскольку женщина одна воспитывает детей и нигде не работает. Также она приняла меры к погашению долга в небольшой сумме, - поясняет судья и подчеркивает, что данное решение суда не является практикообразующим. - Это единичный, исключительный случай, когда женщине дали возможность исправить ситуацию и остаться с детьми в просторной квартире, а не ютиться в однокомнатной".