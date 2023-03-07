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Объявлен приговор энергетику сельхозпредприятия Верхнедвинского района, по вине которого погибли 44 теленка

Наказание за бесхозяйственность. По вине 35-летнего энергетика погибли 44 теленка. Инцидент произошел еще в мае прошлого года в сельхозпредприятии Верхнедвинского района. Обвиняемый с 2016 года работал главным энергетиком аграрного предприятия. При этом, по информации прокуратуры, мужчина ненадлежащим образом исполнил свои служебные обязанности - из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе он нарушил правила эксплуатации электроустановки тентового помещения. Там содержали молодняк крупного рогатого скота. Как итог - гибель животных и уголовное дело.

В итоге 30 мая 2022 года наступила гибель от поражения электрическим током 44 телят, чем хозяйству причинен ущерб на сумму более 55 тыс. рублей. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Верхнедвинского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3 года.
Виталий Томашевич, прокурор Верхнедвинского района

Кроме того, заявленный прокурором иск об ущербе в интересах сельскохозяйственной организации удовлетворен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

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