Объявлен приговор энергетику сельхозпредприятия Верхнедвинского района, по вине которого погибли 44 теленка

В итоге 30 мая 2022 года наступила гибель от поражения электрическим током 44 телят, чем хозяйству причинен ущерб на сумму более 55 тыс. рублей. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Верхнедвинского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3 года.

Виталий Томашевич, прокурор Верхнедвинского района